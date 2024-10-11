Визиты венгерских государственных деятелей в Россию являются неотъемлемым правом Будапешта. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся сейчас на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.

Министр резко отреагировал на вопрос корреспондента немецкого телеканала ZDF о том, не является ли его приезд в Россию очередной провокацией в адрес Европейского союза. Сийярто подчеркнул, что Венгрия требует вежливого и уважительного обращения к себе, так как участие министров в международных мероприятиях является суверенным правом страны.

По словам Сийярто, венгры не являются нацией «яволь» («так точно»). Поэтому никто не вправе указывать Будапешту.

Сийярто также отметил, что не боится давления со стороны Европейского союза из-за своих поездок в Россию. Он раскритиковал европейские страны за «эгоизм и лицемерие», утверждая, что они не могут обойтись без российских ресурсов.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не намерена менять свою позицию по Украине.