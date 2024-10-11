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В МИД заявили, что Зеленский расстроен и выглядит потерянным

Мирошник: Зеленский из-за отказа Байдена расстроен и выглядит потерянным

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский расстроился из-за того, что президент США Джо Байден отказался встретиться с ним. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Когда хозяин не приехал, Зеленский покатил по сателлитам за утешением. Зеленский явно расстроен. Наблюдатели указывают, что таким потерянным он давно не выглядел. Байден и европейские начальники не договорились о долях и механизме снабжения киевского режима», — заметил он и обратил внимание на то, что Байден остался «спасать страну от урагана».

Ожидалось, что Байден пробудет в Германии с 10 по 12 октября и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А чтобы «не возвращаться с пустыми руками», Зеленский отправился за поддержкой в Великобританию, Францию и Италию, продолжил Мирошник.

«Его обняли, пожалели. Но денег не дали. И без участия США в больших объемах не дадут», — подчеркнул дипломат.

Мирошник напомнил, что это «результат американо-европейской сделки», поэтому европейцы самостоятельно не будут «тянуть эту ношу».

По его прогнозам, «пауза может затянуться», поскольку в США выборы главы государства, которые намечены на 5 ноября.

«До февраля просили не беспокоить», — резюмировал Мирошник.

До этого Associated Press сообщало, что украинский президент провел переговоры с лидерами Великобритании, Франции, а также Италии и генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский прибыл в Лондон 10 октября для обсуждения «мирного плана».

После этого украинский лидер должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, 11 октября, а после отправится в Италию, где встретится с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.

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