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Офис Зеленского хочет лишить Буданова влияния в вопросе нанесения ударов по России

«РБК-Украина»: Буданова хотели отстранить от принятия решений об ударах по РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главу украинской военной разведки генерала Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) хотели отстранить от принятия решений по нанесению ударов по территории России. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным агентства, распространившиеся сведения о возможном увольнении Буданова связаны с его конфликтом с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Тот пытается уменьшить влияние возглавляемого Будановым Главного управления разведки (ГУР) и отстранить ведомство от принятия решений, касающихся нанесения ударов вглубь России. Однако Ермаку пока не удалось осуществить свой замысел.

6 октября полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан заявил, что возможное увольнение Буданова может обернуться для Киева потерей Донбасса.

4 октября «Forbes-Украина» писал, что офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу министерства обороны Рустема Умерова.

Ранее министр обороны Украины уволил заместителей Буданова без согласования с ним.

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