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Рахмон и Матвиенко обсудили в Душанбе вопросы регулирования трудовой миграции

Матвиенко сообщила, что обсудила вопросы миграции с президентом Таджикистана

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе обсудили вопросы регулирования трудовой миграции и сотрудничества в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба главы республики, передает РИА Новости.

«Мы обсуждали, в том числе, острые вопросы — вопросы трудовой миграции, безусловно. Но они обсуждались в таком конструктивном, цивилизованном русле, без эмоций, без ажиотажа», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что «ни у кого не получится вбить клин — в том числе извне — между Россией и Таджикистаном».

8 октября стало известно, что Марченко внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается считать отягчающим обстоятельством совершение преступления «лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства».

При этом первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил «Газете.Ru», что такая мера может дискредитировать российское законодательство.

Ранее в Госдуме рассказали, запретят ли россиянам иметь второе гражданство.

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