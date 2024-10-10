В ГД отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов

Посольство США в Москве, чтобы вмешаться во внутренние дела РФ, опубликовало списки иноагентов. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василий Пискарев, которого цитирует Telegram-канал ведомства.

Он уточнил, что американские дипломаты по сути опубликовали список своих агентов влияния в РФ, выражая им поддержку и критикуя российский закон о регулировании их деятельности.

«Сигналы из Госдепа свидетельствуют о необходимости продолжить работу по защите нашего суверенитета и совершенствовать законодательство», — отметил депутат.

Парламентарий счел показательным, что при этом сенаторы в США собираются ужесточить американский закон об иноагентах, усилив за ними контроль.

7 октября Роскомнадзор объяснил маркировку исполнителей-иноагентов на музыкальных сервисах. Как отметили в пресс-службе, стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять российское законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов артистов, которым присвоен статус иноагента.

Ранее суд в Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах.