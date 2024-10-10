Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов

Пискарев: опубликовав список иноагентов, США попытались вмешаться в дела РФ

close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Посольство США в Москве, чтобы вмешаться во внутренние дела РФ, опубликовало списки иноагентов. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василий Пискарев, которого цитирует Telegram-канал ведомства.

Он уточнил, что американские дипломаты по сути опубликовали список своих агентов влияния в РФ, выражая им поддержку и критикуя российский закон о регулировании их деятельности.

«Сигналы из Госдепа свидетельствуют о необходимости продолжить работу по защите нашего суверенитета и совершенствовать законодательство», — отметил депутат.

Парламентарий счел показательным, что при этом сенаторы в США собираются ужесточить американский закон об иноагентах, усилив за ними контроль.

7 октября Роскомнадзор объяснил маркировку исполнителей-иноагентов на музыкальных сервисах. Как отметили в пресс-службе, стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять российское законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов артистов, которым присвоен статус иноагента.

Ранее суд в Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами