Украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с серьезными трудностями как в дипломатии, так и в зоне военных действий. Об этом заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, сейчас у Зеленского «очень много проблем», и «он явно проигрывает не только в дипломатии, но и на поле боя». Дэвис отметил, что на данный момент наиболее тяжелое положение для ВСУ наблюдается на Покровском направлении. Кроме того, украинская армия практически оказалась в ловушке на Торецком направлении, указал эксперт.

В то же время ВС РФ ведет тактическое наступление по всей линии фронта, что делает положение Украины еще более напряженным, подчеркнул Дэвис.

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен предупредил, что НАТО может прибегнуть к большой эскалации на фоне поражения ВСУ в конфликте.

По его мнению, «самый большой риск и страх» заключается в том, что Североатлантический альянс воспримет «надвигающееся поражение Украины» как экзистенциальную угрозу. Малинен считает, что ВСУ стали «войском НАТО», поскольку обучаются по стандартам альянса и получают западное оружие.

Ранее в США назвали пять причин, почему «план победы» Зеленского – «проигрышная авантюра».