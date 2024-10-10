Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский офицер раскрыл две главные проблемы Зеленского

Офицер Дэвис: Зеленский столкнулся с проблемами в дипломатии и на фронте

close
Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с серьезными трудностями как в дипломатии, так и в зоне военных действий. Об этом заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, сейчас у Зеленского «очень много проблем», и «он явно проигрывает не только в дипломатии, но и на поле боя». Дэвис отметил, что на данный момент наиболее тяжелое положение для ВСУ наблюдается на Покровском направлении. Кроме того, украинская армия практически оказалась в ловушке на Торецком направлении, указал эксперт.

В то же время ВС РФ ведет тактическое наступление по всей линии фронта, что делает положение Украины еще более напряженным, подчеркнул Дэвис.

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен предупредил, что НАТО может прибегнуть к большой эскалации на фоне поражения ВСУ в конфликте.

По его мнению, «самый большой риск и страх» заключается в том, что Североатлантический альянс воспримет «надвигающееся поражение Украины» как экзистенциальную угрозу. Малинен считает, что ВСУ стали «войском НАТО», поскольку обучаются по стандартам альянса и получают западное оружие.

Ранее в США назвали пять причин, почему «план победы» Зеленского – «проигрышная авантюра».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами