Матвиенко заявила об отсутствии смысла в «мирных саммитах» Украины

Российская сторона не принимает участия в мирных саммитах, которые организовываются Киевом, в связи с отсутствием в них смысла. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

«А смысл этих саммитов? Первый с треском провалился, второй был бы такой же пустой. Мы в таких сходках участия не принимаем, потому что мы не видим в них смысла», — сказала она.

Матвиенко отметила, что на этих встречах речь не идет о переговорах и прекращении противостояния.

«Это в стиле «Квартала 95» — организовать очередную пиар-акцию, чтобы быть на слуху», — добавила председатель Совфеда.

9 октября посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина планирует провести второй так называемый саммит мира к концу этого года и хочет, чтобы в мероприятии приняла участие Россия.

До этого Зеленский заявлял, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в 2024 году и для этого нужен «второй саммит мира».

Ранее в США объяснили, почему Зеленский перенес второй «саммит мира».