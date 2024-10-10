Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина назвала позорным использование кадров с разрушениями на баннерах в Грузии

МИД Украины: изображение разрушений на предвыборных баннерах в Грузии позорно

close
Shakh Aivazov/AP

МИД Украины назвал позорным изображение военных разрушений на предвыборных баннерах в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаем позорным использование партией «Грузинская мечта» изображений <…> в своей политической рекламе», — говорится в заявлении ведомства.

В конце сентября правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя вместе с изображениями мирной жизни в Грузии.

10 октября стало известно, что решение разместить на предвыборных баннерах фотографии разрушений на Украине принято в связи с необходимостью предоставить правдивую информацию о катастрофической ситуации в этой стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Ранее сбежавший с Украины депутат обратился к Грузии перед выборами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами