Украина назвала позорным использование кадров с разрушениями на баннерах в Грузии

МИД Украины назвал позорным изображение военных разрушений на предвыборных баннерах в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаем позорным использование партией «Грузинская мечта» изображений <…> в своей политической рекламе», — говорится в заявлении ведомства.

В конце сентября правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя вместе с изображениями мирной жизни в Грузии.

10 октября стало известно, что решение разместить на предвыборных баннерах фотографии разрушений на Украине принято в связи с необходимостью предоставить правдивую информацию о катастрофической ситуации в этой стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Ранее сбежавший с Украины депутат обратился к Грузии перед выборами.