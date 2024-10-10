Стало известно о гневе США из-за подарка Путина Китаю

Президент России Владимир Путин передал через главу российского МИД Сергея Лаврова слова в поддержку единства Китая, которые приурочили к 75-летию дружбы РФ и КНР, что вызвало недовольство в Соединенных Штатах. Об этом пишет NetEase.

В статье сказано, что слова Путина можно расценивать как жест доброй воли. Особенное внимание Лавров уделил вопросу Тайваня. Глава МИД РФ отметил, что Москва полностью поддерживает усилия КНР сохранить единство страны, что идет вразрез с позицией Вашингтона. Как отметил Лавров, Россия считает, что действия американцев в районе Тайваньского пролива направлены на создание напряженности на Дальнем Востоке.

Эти слова вызвали недовольство в США. Американцы воспринимают это как противостояние их интересам. Издания из Китая назвали поддержку России драгоценным подарком к юбилею отношений с КНР.

7 октября посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики выдержали испытания сложной международной обстановкой и сохраняют энергию.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином заявил, что РФ заинтересована в процветающем и стабильном Китае, а КНР нужна сильная и успешная Россия.

Ранее посол РФ в Китае поблагодарил Пекин за позицию по украинскому кризису.