Положение Украины оценили фразой «Зеленскому кранты»

Соединенные Штаты больше не будут заниматься Украиной, поскольку их внимание будет переориентировано на Ближний Восток. Такую точку зрения высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube.

»США занимаются теперь только Израилем, Ираном, Ливаном и Ближним Востоком, все, их уже вопрос Украины не интересует», — сказал Соскин.

По его мнению, из-за переориентации США на Ближний Восток Украина не получит разрешения бить западным оружием вглубь российской территории. При таком развитии событий «Зеленскому, конечно, наступают кранты», считает эксперт.

Соскин также предположил, что снижение интереса к Украине со стороны Запада приведет к утрате оставшейся поддержки действующей в Киеве власти среди граждан республики.

5 октября The Washington Post писала, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке энтузиазм США относительно военной поддержки Украины начинает угасать. WP отмечает, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис ставят под сомнение дальнейшую помощь Украине. Из-за этого итоги выборов не имеют решающей роли для Киева, говорится в публикации.

Ранее Трамп посоветовал Израилю поумнеть.