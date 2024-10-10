Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» прокомментировал заявление французского историка Эммануэля Тодда о том, что Европа станет свободной после распада НАТО из-за поражения на Украине. По мнению эксперта, Североатлантический альянс вряд ли прекратит свое существование.

«Да, будет нанесен колоссальный имиджевый ущерб странам Запада, но освобождения Европы вряд ли стоит ожидать, потому что сама Европа не особо хочет освобождаться от влияния НАТО. Если бы хотела, то давно бы создала независимую европейскую армию и выступила против взрывов северных потоков и так далее», — сказал Блохин.

Он добавил, что Европа по-прежнему движется в фарватере внешней политики США и рассматривает НАТО как инструмент безопасности.

Как заявил Тодд в интервью итальянской газете Corriere della Sera, поражение Соединенных Штатов в конфликте на Украине приведет к распаду Североатлантического альянса и освобождению Европы от американского контроля.

По словам ученого, Европа делегировала Вашингтону представительство Запада и теперь расплачивается за последствия. Однако сейчас судьбу ЕС решает конфликт на Украине.

Ранее историк заявил, что Пентагон осознает поражение Украины.