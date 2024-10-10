«Террор против народа»: военэксперт об атаках дронов ВСУ на регионы РФ

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в эфире «Радио 1» прокомментировал массовый налет украинских беспилотных летательных аппаратов на российские регионы. По мнению эксперта, Киев сознательно устраивает такие атаки, преследуя конкретные цели.

«Причина простая — террор против народа России. Цель — создание предпосылки к возникновению в России реакционного взрыва. Они хотят посеять хаос, неуверенность во власти», — сказал Сивков.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 92 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 47 из них было сбито над Краснодарским краем. Еще 12 БПЛА — в небе над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, по два над Белгородской областью и Республикой Крым, один — над территорией Воронежской области. Еще 15 дронов силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря.

Ранее на Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников.