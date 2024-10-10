В МИД Венгрии рассказали о важности Белоруссии для страны

Частичная остановка со стороны Украины транзита нефти из России повысила значимость Белоруссии для Венгрии как надежного транзитного партнера. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в своих социальных сетях, передает РИА Новости.

Он опубликовал снимок переговоров с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем и министром энергетики Алексеем Кушнаренко на полях газовой недели в Санкт-Петербурге.

«Мы испытали, каково это, когда соседняя страна ставит нас в трудное положение. Это повышает значение надежности остальных транзитных стран. Белоруссия — ключевой транзитный партнер для нас», — отметил Сийярто в соцсети.

Венгерский министр добавил, что опыт белорусских специалистов, работавших над строительством АЭС по той же технологии РФ, по которой возводятся новые блоки в Пакше, поможет в ускорении реализации проекта.

Также Сийярто подчеркнул, что европейские страны проявляют эгоизм и лицемерие, заявляя, что могут обойтись без российских ресурсов.

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