Песков оценил частые упоминания РФ в ходе предвыборной гонки в США

Политики в США в ходе предвыборной гонки постоянно используют тему РФ и ее президента Владимира Путина, но вряд ли это может еще больше испортить отношения между двумя странами. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что за последние несколько электоральных циклов в США негативные высказывания об РФ стали неотъемлемой частью избирательных кампаний американских политиков. Теперь практически все кандидаты придерживаются позиции, по которой самая жесткая критика в адрес Москвы якобы приносит им больше всего выгоды.

«Можно выразить сожаление [по этому поводу]. Это вряд ли свидетельствует о высоком уровне политической культуры [в США], но это реальность, которую мы наблюдаем», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

В то же время он усомнился, что есть вещи, способные еще больше навредить отношениям Москвы и Вашингтона. Их взаимодействие и так находится на самом низком уровне.

8 октября кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис дала интервью для радиостанции SiriusXM. В ходе беседы политик начала критиковать бывшего главу государства Дональда Трампа за его контакты с РФ, тогда же назвав Владимира Путина «диктатором».

Позже в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что использование хамской лексики вошло в привычку у американских государственных деятелей.

Ранее кандидаты в вице-президенты США дважды упомянули Путина во время дебатов.