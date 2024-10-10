Политолог объяснил, почему Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с «Ридусом» прокомментировал отказ кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа от новых дебатов с Камалой Харрис, представляющей демократов. Эксперт оценил данный поступок, как «прагматичность и нежелание совершить ошибку».

Он напомнил, что первый раунд дебатов показал, что Трамп недооценил Харрис как оратора.

«Не стоит забывать предыдущий путь Харрис, которая достаточно успешно работала прокурором. Не умеющие говорить люди обычно такие должности не занимают, потому что им приходится противостоять высокооплачиваемым адвокатам», — отметил политолог.

Он добавил, что на финишной прямой Трамп исходит из того, чтобы не растерять то, что он имеет, в стремлении приобрести очки.

Трамп заявил об отказе от дебатов с Харрис на своей странице в социальной сети Truth Social. Так он отреагировал на предложение телеканала Fox News провести мероприятие 24 или 27 октября.

По словам республиканца, процесс уже зашел слишком далеко, голосование уже началось, поэтому рематча не будет. Он добавил, что недавнее заявление Харрис о том, что она будет делать все, как нынешний президент Джо Байден, свидетельствует о ненужности новых дебатов.

Экс-президент также указал, что его популярность среди избирателей растет, в первую очередь в ключевых штатах страны.

Ранее американские СМИ назвали фактор, повлиявший на предвыборную гонку в США.