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В Кремле рассказали, какие бренды предпочитает Путин в одежде

Песков: Путин активно пользуется российскими брендами в одежде

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Александр Казаков/РИА Новости

Официальный пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что президент РФ Владимир Путин отдает предпочтение в одежде российским брендам.

Накануне Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина происхождением его «костюмчика». Губернатор Нижегородской области ответил, что, к сожалению, на костюме нет бирки, однако, он, по его словам, сшит из «отечественных тканей».

На вопрос журналиста, предпочитает ли Путин российские и белорусские бренды в одежде, Песков ответил, что российский президент активно использует российскую продукцию.

«Президент очень активно использует российскую продукцию. Тем более, за последние два года значительно увеличились производства наших дизайнеров. Путин часто поддерживает наших производителей», — поделился Песков.

2 октября Путин пошутил, что в кредит выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в индустриальном парке «Руднево».

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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