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Французский политик назвал безумием финансирование Киева от Парижа

Филиппо назвал неприемлемой помощь Украине от Франции на фоне дефицита бюджета

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Vincent Isore/Global Look Press

Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо посчитал неприемлемым продолжение финансирования Украины на фоне катастрофического дефицита бюджета республики. Пост с соответствующим содержанием появился на его странице в социальной сети X.

В заявлении отмечается, что власти Франции заложили в проект государственного бюджета на следующий год «чрезвычайные меры жесткой экономии». Речь идет о необходимости сохранить €60 млрд.

«Когда правительство [премьер-министра республики] Мишеля Барнье представит проект бюджета на 2025 год <...>, [президент Украины Владимир] Зеленский получит от [французского лидера Эммануэля] Макрона этим же вечером новый чек на €3 млрд», — добавил политик.

Он выразил уверенность, что руководство страны в очередной раз потратит деньги на вооруженный конфликт и коррупцию на Украине вместо финансирования медицинских учреждений во Франции. В связи с этим Филиппо призвал «прекратить это безумие» и не давать Киеву «ни единого цента».

25 сентября Макрон выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США. В ходе мероприятия он заявил, что Франция продолжит поставлять оружие на Украину и поддерживать ее «сопротивление».

Ранее французский политик признал, что Европейский союз ворует деньги у РФ.

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