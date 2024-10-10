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В ЕС сочли нужным усовершенствовать механизм депортации мигрантов

Politico: в ЕС захотели усовершенствовать механизм депортации мигрантов

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Kerstin Joensson/AP

Многие страны ЕС считают, что необходимы дополнительные меры по борьбе с мигрантами. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

«Можно сделать больше для повышения эффективности выдворения (мигрантов — прим. ред.)», — отметил неназванный европейский дипломат.

По его словам, «многие страны» в ЕС выступают за то, чтобы «послать четкий сигнал» обновленному составу Еврокомиссии, чтобы исполнительный орган ЕС начал работу в этом направлении.

Главы МВД стран Евросоюза 10 октября обсудят меры по ужесточению миграционной политики политического блока в рамках закрытой встречи в Люксембурге, отмечает Politico.

3 октября главы МИД стран Евросоюза обсудили угрозу притока беженцев на фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке.

Ранее Маск одобрил идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя.

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