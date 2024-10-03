Маск одобрил идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя

Американский мультимиллиардер Илон Маск положительно оценил идею главы правительства Венгрии Виктора Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя. Об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети X.

2 октября Орбан заявил, что если Евросоюз продолжит наказывать Венгрию за защиту границ ЕС от нелегалов, то венгерское правительство перевезет мигрантов на главную площадь Брюсселя.

Маск назвал предложение венгерского премьера «хорошей идеей».

13 сентября Орбан заявил, что Германия и ее федеральный канцлер Олаф Шольц «проснулись», заметив негативные последствия миграции и усилив контроль над границами.

22 августа руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что если Европейский союз будет мешать бороться с притоком нелегалов в страну, то Будапешт направит мигрантов прямо в Брюссель.

Ранее Орбан призвал сменить фон дер Ляйен на посту ЕК из-за ее низкой эффективности.