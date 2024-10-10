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Немецкий журналист заявил о «черном дне» для ВСУ

Журналист Репке: Россия нанесла серьезный урон комплексу Patriot ВСУ

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Global Look Press

Российские войска нанесли серьезный урон находившемуся в Днепропетровской области зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в социальной сети X заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

Он отметил, что, судя по всему, российским силам удалось серьезно повредить центр управления огнем и радиолокационный блок одного из пяти-шести имеющихся у Украины ЗРК Patriot. Комплекс был поражен российской ракетой «Искандер-М» юго-западнее города Днепр (ранее — Днепропетровск).

Репке назвал случившееся «черным днем для Украины».

9 октября министерство обороны Российской Федерации сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» ликвидировал дивизион американского ЗРК Patriot. В результате атаки также удалось разбить многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и кабину боевого управления AN/MSQ-104. Вторая пусковая установка ЗРК Patriot также получила повреждения.

Ранее ВС РФ уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T в Запорожье.

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