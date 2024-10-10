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МИД Ирана заявил, что Израиль приближает катастрофу на Ближнем Востоке

МИД Ирана: Израиль ведет Ближний Восток к катастрофе

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Shutterstock

Действия Израиля ведут Ближний Восток к катастрофе. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выразил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Израильский режим ведет весь регион к катастрофе», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам министра, странам Ближнего Востока сейчас нужны проницательность, мудрость и мужество, чтобы преодолеть сложное для них время.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль не пытается решать конфликт на Ближнем Востоке мирными путями.

По его словам, израильские власти отказались действовать с предложенной США резолюцией, призывающей к установлению перемирия в секторе Газа.

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Россия осудила действия Израиля против Сирии.

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