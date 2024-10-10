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Молдавская оппозиция пообещала построить АЭС в стране с помощью России

Шор пообещал построить АЭС в Молдавии с помощью РФ в случае прихода к власти

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Максим Блинов/РИА Новости

В Молдавии необходимо построить атомную электростанцию с помощью России. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

«Молдове нужна своя атомная электростанция… Россия строит такие станции в союзных государствах, например в Беларуси, Киргизии. Они получат энергетическую независимость… я построю атомную электростанцию в нашей стране», — отметил он.

По словам молдавского оппозиционера, Молдавия сегодня получает электроэнергию через третьи страны, а люди платят тройные тарифы.
Строительство АЭС в Молдавии Шор назвал единственным способом получить дешевую энергию.

До этого Шор сообщал, что оппозиция в Молдавии не может проиграть на президентских выборах.

Ранее в Приднестровье дали совет Молдавии.

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