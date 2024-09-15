В Приднестровье дали совет Молдавии

Власти Молдавии могут сделать шаг в пользу урегулирования ситуации с непризнанным Приднестровьем, если сделают заявление по конфликту 1992 года, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов, передает Sputnik. По его словам, речь идет о том, чтобы принести извинения ПМР за боевые действия против жителей региона.

«Это помогло бы снизить напряженность в зоне безопасности конфликта», — пояснил Сафонов, не исключив, что такие меры поспособствовали возобновлению диалога сторон.

Диалог Приднестровья и Молдавии в последние годы пребывает по факту в замороженном состоянии. В частности, нынешний молдавский лидер Майя Санду не предпринимала попыток для встречи с президентом ПМР Вадимом Красносельским. Более того, Тирасполь обвиняет Кишинев в попытках блокировки внешней торговли республики.

Ранее Санду предложила решить вопрос с Приднестровьем.