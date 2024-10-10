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В Крыму назвали «мирный план» Зеленского дорогой в пропасть

Смирнов: если Киев вступит в НАТО, то Украина может исчезнуть как государство

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Caitlin Ochs/Reuters

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал «мирный план» украинского президента Владимира Зеленского дорогой в пропасть. Его слова приводит РИА Новости.

Первым пунктом этого плана является вступление Украины в НАТО. Зеленский уверен, что это «первый шаг к миру».

«Любые попытки втянуть Киев в альянс делают перспективу исчезновения Украины как государства все более реалистичным, а начало третьей мировой войны — все более близким», — сказал Смирнов.

Незадолго до этого в США оценили «план победы» Зеленского. План предполагает участие третьих стран в достижении поставленных целей.

25 сентября военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что «план победы» украинского лидера Зеленского укладывается в одно слово — дайте.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится со Стармером и Рютте.

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