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Дипломат Жданова рассказала, к чему бы привел захват Курской АЭС

Дипломат Жданова: захват ВСУ Курской АЭС стал бы вторым Чернобылем

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Илья Питалев/РИА Новости

Если бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось захватить Курскую АЭС, то Европу бы ждал второй Чернобыль. Об этом заявила и.о. руководителя российской делегации на пленарном заседании Форума ОБСЕ Юлия Жданова, пишет ТАСС.

Во время своего выступления она напомнила, план вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область включал также захват и минирование Курской АЭС.

«Если бы Киеву удалось ее захватить, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с чернобыльской», — сказала она.

Жданова добавила, что Великобритания и США знали об этих планах ВСУ и поддерживали их деятельность, поэтому являются соучастниками терроризма.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев поступает очень опасно, продолжая играть с огнем своими атаками на Курскую АЭС.

Вечером 3 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС).

Ранее появилось видео пожара после атаки ВСУ на Курскую АЭС.

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