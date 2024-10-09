Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил перенос второго так называемого саммита мира по Украине успехами ВС РФ в зоне спецоперации. В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что на этом фоне мероприятие выглядело бы «жалко».

По его словам, на отмену саммита повлияли успехи России в зоне СВО, провал ВСУ в Курской области и предстоящие выборы в Соединенных Штатах.

«Они [американцы] также видят, что шаг за шагом российская армия освобождает оккупированные Украиной территории. На этом фоне «саммит мира» будет выглядеть достаточно жалко, потому что там соберутся проигравшие», — сказал Джабаров.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не должна участвовать в подобных мероприятиях, которые Украина организует «по указке» Вашингтона. Посреднические саммиты не несут толку и являются затягиванием времени, считает сенатор.

В свою очередь бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник вашингтонского Центра политики безопасности Стивен Брайен высказал мнение, что Владимир Зеленский был вынужден отменить второй так называемый саммит мира, намеченный на ноябрь, поскольку никто не захотел принимать в нем участие.

Ранее положение Украины оценили фразой «Зеленскому кранты».