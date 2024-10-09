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В США раскрыли, что на самом деле станет «победой» для Украины

The Hill: «победой» Украины станет создание демократии на оставшейся территории

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Вне зависимости от того, когда завершится конфликт на Украине, значительная ее часть будет под контролем России, а «победой» для Киева станет создание «сильной, процветающей, демократической» государственности на оставшейся территории. Об этом пишет The Hill.

По мнению авторов материала, «суровая правда» заключается в том, что Россия сохранит за собой контроль над значительной частью территории Украины, поскольку Киев вряд ли вытеснит российские войска со всех земель, которые они контролируют с 2014 года».

Кроме того, «Россия останется крупной и грозной силой на мировой арене и надвигающимся вызовом для Европы», говорится в тексте.

Однако такое развитие событий не означает, что Украина и ее западные союзники проиграют, пишет The Hill.

«Это зависит от того, как территориально уменьшенная Украина будет развиваться в последующие годы. Вернется ли она к бедной, коррумпированной, олигархической стране, малоинтересной для Запада, какой она была до начала войны? Или она станет сильной, процветающей, демократической, независимой страной, прочно укоренившейся в евроатлантическом сообществе? Первый исход будет полным поражением. Второй ознаменует собой крупную победу для Украины и Запада», — говорится в тексте.

Накануне газета Financial Times писала, что Украина и ее западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Российской Федерацией о потерянных территориях.

Ранее в Совфеде призвали Запад признать Зеленского «отыгранным материалом».

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