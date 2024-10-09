Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко

Песков: в Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Переговоры президентов России и Белоруссии в Кремле завершились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Сейчас уже завершилось [общение]», — сказал он.

Агентство БелТА также сообщило, что визит Лукашенко в Россию завершился.

Переговоры лидеров двух стран стартовали днем в среду, 9 октября, в Зеленом зале Кремля. Через некоторое время после переговоров Путин вручил президенту Белоруссии высшую государственную награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Белорусского лидера наградили за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Затем общение продолжилось.

Путин во время переговоров с Лукашенко отметил, что последний многое сделал для развития сотрудничества двух стран.

Ранее Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами