В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии в Кремле завершились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Сейчас уже завершилось [общение]», — сказал он.

Агентство БелТА также сообщило, что визит Лукашенко в Россию завершился.

Переговоры лидеров двух стран стартовали днем в среду, 9 октября, в Зеленом зале Кремля. Через некоторое время после переговоров Путин вручил президенту Белоруссии высшую государственную награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Белорусского лидера наградили за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Затем общение продолжилось.

Путин во время переговоров с Лукашенко отметил, что последний многое сделал для развития сотрудничества двух стран.

Ранее Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ».