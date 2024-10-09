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В Белом доме подтвердили разговор между Нетаньяху, Байденом и Харрис

Белый дом: Нетаньяху созвонился с Байденом и Харрис

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Evelyn Hockstein/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

«Этим утром президент Байден разговаривал с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Вице-президент Харрис также присоединилась к звонку», — сообщили в Белом доме.

При этом администрация американского президента не смогла назвать тему или какие-либо подробности разговора между сторонами.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант отложил запланированную на 9 октября поездку в США из-за того, что Израиль продолжает готовиться к операции против Ирана в ответ на недавнюю ракетную атаку.

Отмечается, что решение о переносе поездки Галанта принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По данным WSJ, США также не были заранее оповещены о подготовке ликвидации лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Ранее в США предположили, что Израиль не станет бить по ядерным объектам Ирана.

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