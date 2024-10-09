Макрон посетил тренирующихся во Франции украинских военных

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил тренирующихся на территории страны солдат ВСУ, опубликовав соответствующие кадры в социальной сети Х.

Макрон уточнил, что одна из украинских бригад проходит обучение в восточном регионе Франции Гранд-Эст.

«Я взял на себя это обязательство: сейчас наши военные обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эсте, с оборудованием, которое они будут использовать во время миссий», — написал Макрон.

Французский президент указал, что эта бригада «будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции».

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал отправить войска на Украину, чтобы тренировать ВСУ. Он посетовал, что Запад делает «сильные и смелые заявления в отношении России», однако в реальности не достиг своих целей, и политика постепенной помощи Украине не работает.

По его словам, Британия должна отправить войска на Украину, чтобы помочь тренировать и поддерживать ВСУ, «а не воевать». Политик также призвал использовать «свое часто демонстрируемое «лидерство», чтобы добиться соглашения о членстве Украины в НАТО.

Ранее Франция обозначила Россию врагом и готовится к военному противостоянию.