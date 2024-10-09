Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран рассматривает возможность выйти из договора о нераспространении ЯО

РИА Новости: Иран допускает возможность выйти из договора о нераспространении ЯО

close
Shutterstock

Иранские власти на полном серьезе изучают вопрос о возможном выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддина Боруджерди.

«Обсуждение варианта выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия — это на самом деле серьезные дебаты в парламенте. Депутаты серьезно рассматривают возможность принятия такого решения», — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что возможный выход из ДНЯО не означает, что иранская сторона приступит к созданию ядерного оружия.

9 октября стало известно, что группа депутатов иранского парламента направила в Высший совет национальной безопасности исламской республики письмо, в котором призвала разрешить разработку в стране ядерного оружия. Авторы обращения заявили, что решились на этот шаг в связи с возросшей угрозой для страны со стороны Израиля.

3 октября газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что для создания собственного ядерного оружия Ирану понадобится от нескольких месяцев до года. При этом сначала иранцам придется создать электронную систему для приведения в действие группы взрывчатых веществ, необходимых для запуска цепной реакции и выброса атомной энергии.

Ранее экс-командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи предостерег Иран от перехода «ядерного Рубикона».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами