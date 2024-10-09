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Госсовет Татарстана предложил арестовывать имущество уехавших из РФ

В Татарстане создали законопроект об аресте имущества уехавших из РФ граждан

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Михаил Мордасов/РИА Новости

Госсовет Татарстана подготовил законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, его направят в Государственную думу. Об этом пишет «Татар-информ».

Проект закона направлен на «установление правовой возможности» привлекать уехавших россиян к административной ответственности «за публичные действия, направленные против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ», рассказал глава комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров.

По его словам, россияне, которые высказывают антигосударственную позицию, часто избегают ответственности за это. Документ же предполагает возможность наложения ареста на российское имущество таких граждан.

В конце января Госдума приняла закон о конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ и призывы к действиям против безопасности России сразу в двух чтениях, затем документ одобрил Совфед. Подробности о новом законе – в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат заявил, что закон о конфискации имущества за распространение ложной информации о Вооруженных силах России намеренно неверно трактуют.

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