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Эксперт объяснил, почему книга о Байдене не повлияет на предвыборную гонку в США

Политолог Дробницкий: книга о Байдене не повлияет на выборы в США

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Andrew Harnik/AP

Новая книга «Война» журналиста Боба Вудворда, посвященная работе администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена, вряд ли повлияет на предвыборную гонку в США. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Абзац» высказал американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, автора не воспринимают всерьез ни демократы, ни республиканцы.

«В последнее время Боб Вудворд — это фигура скорее сатирическая, нежели серьезная, на которую принято ссылаться. Не исключением стала и эта новая книга «Война» про Байдена. <...> Вудворд — это просто штамп желтухи, он фантазер, выдающий [свои домыслы] за инсайд, попутно добавляя жареные факты», — сказал Дробницкий.

Он добавил, что яркие заголовки из книги могут незначительно насолить обеим партиям, но на серьезную реакцию в американском обществе рассчитывать не стоит.

8 октября телеканал CNN со ссылкой на книгу Вудворда сообщил о возможных контактах российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа. В тексте утверждается, что с января 2021 года политики могли «целых семь раз» провести телефонные переговоры.

Кроме того, по словам репортера, в разгар пандемии коронавируса бывший хозяин Белого дома якобы отправил президенту России партию оборудования для тестирования новых лекарственных препаратов. При этом глава государства должен был использовать его в личных целях.

Ранее журналист рассказал, как Байден испугался слов Путина об Украине в 2022 году.

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