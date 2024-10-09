Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС и ФАТХ могут создать единое правительство Палестины

РИА Новости: в Каире идет обсуждение создания единого правительства Палестины

close
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Палестинские движения ХАМАС и ФАТХ начали встречу в Каире, на которой идет обсуждение создания единого правительства Палестины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена политбюро ХАМАС Басема Наима.

«Делегации двух движений находятся в Каире для обсуждения в целом национального дела и важности формирования правительства национального единства, которое будет представлять всех палестинцев», — заявил представитель палестинского движения.

О том, что палестинские делегации прибыли в Египет, чтобы обсудить вопросы, связанные с примирением, сообщалось 8 октября. Отмечалось, что ФАТХ и ХАМАС попытаются достичь каких-либо договоренностей, после чего состоится расширенная встреча с участием всех палестинских фракций.

7 октября стало известно, что лидер ХАМАС Яхья Синвар жив, возобновил контакты с представителями движения в Катаре и передал им сообщения.

Ранее сообщалось, что ХАМАС не видит смысла в обмене пленными до полного прекращения огня в секторе Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами