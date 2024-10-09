ХАМАС и ФАТХ могут создать единое правительство Палестины

Палестинские движения ХАМАС и ФАТХ начали встречу в Каире, на которой идет обсуждение создания единого правительства Палестины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена политбюро ХАМАС Басема Наима.

«Делегации двух движений находятся в Каире для обсуждения в целом национального дела и важности формирования правительства национального единства, которое будет представлять всех палестинцев», — заявил представитель палестинского движения.

О том, что палестинские делегации прибыли в Египет, чтобы обсудить вопросы, связанные с примирением, сообщалось 8 октября. Отмечалось, что ФАТХ и ХАМАС попытаются достичь каких-либо договоренностей, после чего состоится расширенная встреча с участием всех палестинских фракций.

7 октября стало известно, что лидер ХАМАС Яхья Синвар жив, возобновил контакты с представителями движения в Катаре и передал им сообщения.

Ранее сообщалось, что ХАМАС не видит смысла в обмене пленными до полного прекращения огня в секторе Газа.