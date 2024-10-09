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Политолог объяснил, зачем Алиева и Пашиняна посадили рядом на саммите СНГ

Политолог Ниязов: Алиева и Пашиняна по регламенту посадили вместе на саммите СНГ

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Shutterstock/esfera

Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по регламенту посадили вместе на саммите СНГ в Москве. Об этом заявил «Ленте.ру» доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.

Он пояснил, что регламент определяется правилами русского языка, а именно — алфавита.

«Сначала по порядку идет Азербайджан, потом Армения. Там особой политики в этом плане нет», — заявил Ниязов.

Политолог также добавил, что недавно Азербайджан снял с повестки требование обеспечить сухопутный доступ к Нахичевани через Зангезурский регион Армении для заключения мирного договора.

До этого стало известно, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном уже в этом месяце

Ранее президент Азербайджана прокомментировал мирное урегулирование с Арменией.

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