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В МИД РФ заявили о «паническом страхе поражения» у властей Молдавии

Захарова: сокращение числа избирательных участков в РФ говорит о страхе Кишинева

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Тот факт, что власти Молдавии уменьшили число избирательных участков в России перед выборами президента, говорит о том, что они боятся поражения. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Примеры шулерских политтехнологий, применяемых кишиневским режимом по подсказке Запада, показывают масштаб неуверенности нынешней власти в победе, панический страх поражения», — сказала дипломат.

По ее мнению, это также свидетельствует о неуважении Кишинева к демократическим процедурам.

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября одновременно с референдумом об одобрении или неодобрении гражданами республики перспектив вступления страны в Евросоюз.

МИД Молдавии настаивает на том, что из соображений безопасности на территории РФ будут открыты лишь два участка в Москве. Изначально предполагалось, что их будет 17, затем пять.

7 октября ЦИК республики постановил уничтожить бюллетени, предназначавшиеся для участков в Петербурге, Ярославле и Сургуте.

Ранее президента Молдавии предупредили о возможности предательства «в любой момент».

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