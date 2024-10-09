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Лукашенко счел Белоруссию надежным союзником России

Лукашенко: Белоруссия, как надежный союзник, никогда не подводила Россию

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия — надежный союзник, и никогда не подводила Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Белорусы никогда россиян не подводили, примите мои заверения, и впредь никогда не подведут», — отметил Лукашенко.

Президент обратил внимание, что белорусы видят и очень ценят ту поддержку, которую оказывает им РФ. По словам белорусского лидера, страну «ставили перед выбором», но белорусы никогда не отворачивались от России.

Он напомнил, что две братские страны вместе ведут борьбу за справедливый мир. По его словам, альтернативы такому курсу в условиях «накаляющейся международной обстановки» нет.

Белорусский президент сделал многое, чтобы укрепить отношения между РФ и Белоруссией. Об этом на встрече с Лукашенко в среду, 9 октября, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, РФ очень признательна Лукашенко за развитие сотруднических отношений двух стран.

Ранее генсек СНГ поддержал надежду Лукашенко насчет Украины.

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