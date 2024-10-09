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Украинское издание заявило о давлении со стороны офиса Зеленского

Издание «Украинская правда» обвинило офис Зеленского в давлении на редакцию

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Global Look Press

Украинское издание «Украинская правда» заявило о том, что представители офиса украинского лидера Владимира Зеленского давят на редакцию, пытаясь вмешаться в деятельность этого СМИ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

«Мы хотим привлечь внимание коллег, партнеров и международных организаций к длительному и системному давлению, которое офис (Зеленского. – Прим. ред.) осуществляет на редакцию», — отмечается в сообщении.

Как утверждают в издании, офис Зеленского постоянно препятствует коммуникации представителей власти Украины с сотрудниками редакции и оказывает давление не тех рекламодателей, которые работают с «Украинской правдой».

Весной сообщалось, что украинским чиновникам и госорганам могут запретить вести Telegram-каналы для оповещения населения. Как отметила глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольгу Герасимьюк, официальные лица Украины не должны присутствовать на этой платформе, несмотря на ее удобство. Она заявила, что мессенджер Telegram может быть внесен внесен в список ресурсов, подлежащих регулированию — это позволит его блокировать и штрафовать.

Ранее в МИД высказались о разгуле цензуры в США.

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