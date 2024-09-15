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В МИД высказались о разгуле цензуры в США

МИД РФ: Россия не питает иллюзий, что разгул цензуры в США оспаривает структуру

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В МИД России высказались о цензуре в США на фоне ограничений работы российских медиахолдингов. Комментарий дала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Не питаем иллюзий, что разгул цензуры в Соединенных Штатах получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур, чьею активностью дирижирует Вашингтон», — заявила она.

Захарова добавила, что США оправдывают свое давление на работу российские медиахолдинги их якобы вмешательством во внутриполитические дела страны.

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT, как утверждает он, якобы было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины.

Ранее в МИД сообщили об объявлении американцами информационной войны России.

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