Политолог объяснил срыв второго «мирного саммита» по Украине

Второй «мирный саммит» по Украине сорвался, поскольку президенту страны Владимиру Зеленскому похвастаться нечем. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. Этим же, по его словам, объясняется и решение главы Белого дома Джо Байдена отложить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с украинским лидером.

«Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», — считает Скачко.

Он добавил, что отмена второго «мирного саммита» обусловлена и тем, что Киеву не удалось заставить приехать на мероприятие российских представителей, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи.

При этом политолог уверен, что Запад не будет совсем отказываться от саммита. Он не исключил, что мероприятие состоится после выборов в США.

Накануне советница главы Офиса президента Украины Дария Заривна сообщила в интервью изданию The Telegraph, что второй «саммит мира» в ноябре не состоится.

В конце сентября министр иностранных дел КНР Ван И анонсировал создание группы «Друзей мира», целью которой станет урегулирование украинского кризиса. Участниками платформы будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Ранее Зеленский заявил, что хочет закончить конфликт в 2024 году.