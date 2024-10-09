Суд в Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах

Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах, как того требовала президент страны Саломе Зурабишвили, следует из постановления суда.

«Не удовлетворено ходатайство стороны-истца о приостановлении действия оспариваемых норм до принятия окончательного решения по делу», — говорится в постановлении.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

В начале сентября стало известно, что более 450 организаций в Грузии прошли регистрацию в реестре иноагентов.

В дальнейшем Евросоюз в связи с одобренными в Грузии законами принял решение не проводить встречи на высоком уровне с представителями грузинского политического руководства.

Ранее премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах приняли из-за попыток революции.