Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ могут изменить систему борьбы с бездомными собаками после смерти девочки в Якутии

В ГД предложили создать службу по отлову бродячих собак после трагедии в Якутии

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Система борьбы с бродячими собаками в России требует концептуального пересмотра, в частности, государство может способствовать созданию специальной службы «с конкретными полномочиями», которая занималась бы отловом бродячих собак. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева на фоне трагедии в Якутии, где скончалась девочка, которую растерзали бродячие собаки.

«Сейчас срочно нужна служба по отлову бродячих собак с конкретными полномочиями, пусть она будет временной, но она должна решить проблему с популяцией бродячих собак», — подчеркнула она.

По словам Кулиевой, бродячие собаки представляют собой источник повышенной опасности. В условиях большого количества бездомных собак и недостаточного финансирования мер по борьбе с ними сложно реализовать такие варианты, как чипирование, отслеживание и стерилизация животных.

Депутат отметила, что большинство происшествий с нападением бродящих собак происходят на Дальнем Востоке, в связи с чем регион нуждается в помощи федерального центра.

«Недопустимо, что жители боятся выйти на улицу, отпустить ребенка в школу из-за бродячих собак», — отметила Кулиева.

9 октября сообщалось, что в Якутии медики не смогли спасти девочку, которая пострадала от нападения собак. Инцидент произошел в поселке Чульман. На ребенка напала стая бродячих собак, после чего ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее доктор ветеринарных наук рассказала о том, как помочь бездомным животным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами