В РФ могут изменить систему борьбы с бездомными собаками после смерти девочки в Якутии

Система борьбы с бродячими собаками в России требует концептуального пересмотра, в частности, государство может способствовать созданию специальной службы «с конкретными полномочиями», которая занималась бы отловом бродячих собак. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева на фоне трагедии в Якутии, где скончалась девочка, которую растерзали бродячие собаки.

«Сейчас срочно нужна служба по отлову бродячих собак с конкретными полномочиями, пусть она будет временной, но она должна решить проблему с популяцией бродячих собак», — подчеркнула она.

По словам Кулиевой, бродячие собаки представляют собой источник повышенной опасности. В условиях большого количества бездомных собак и недостаточного финансирования мер по борьбе с ними сложно реализовать такие варианты, как чипирование, отслеживание и стерилизация животных.

Депутат отметила, что большинство происшествий с нападением бродящих собак происходят на Дальнем Востоке, в связи с чем регион нуждается в помощи федерального центра.

«Недопустимо, что жители боятся выйти на улицу, отпустить ребенка в школу из-за бродячих собак», — отметила Кулиева.

9 октября сообщалось, что в Якутии медики не смогли спасти девочку, которая пострадала от нападения собак. Инцидент произошел в поселке Чульман. На ребенка напала стая бродячих собак, после чего ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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