Встречу союзников Украины в Рамштайне перенесут из-за Байдена

Заседание контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии перенесут на другую дату из-за президента США Джо Байдена. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel в соцсети Х.

Президент США отложил поездку в Германию из-за урагана «Милтон», напоминает издание.

По его информации, в связи с этим будет назначена новая дата встречи.

Заседание в формате «Рамштайн» должно было состояться 12 октября.

Накануне стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон», а также меры по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны.

В Берлине он должен был встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем на авиабазе Рамштайн провести переговоры о новых поставках оружия для Украины с лидерами Великобритании, Германии и Франции.

Ранее Зеленский заявил, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне.