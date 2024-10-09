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Встречу союзников Украины в Рамштайне перенесут из-за Байдена

Spiegel: встречу по Украине в Рамштайне перенесут ради присутствия Байдена

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Michael Probst/AP

Заседание контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии перенесут на другую дату из-за президента США Джо Байдена. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel в соцсети Х.

Президент США отложил поездку в Германию из-за урагана «Милтон», напоминает издание.

По его информации, в связи с этим будет назначена новая дата встречи.

Заседание в формате «Рамштайн» должно было состояться 12 октября.

Накануне стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон», а также меры по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны.

В Берлине он должен был встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем на авиабазе Рамштайн провести переговоры о новых поставках оружия для Украины с лидерами Великобритании, Германии и Франции.

Ранее Зеленский заявил, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне.

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