Встречу союзников Украины в Рамштайне перенесут из-за Байдена

Заседание контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии перенесут на другую дату из-за президента США Джо Байдена. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel в соцсети Х.
Президент США отложил поездку в Германию из-за урагана «Милтон», напоминает издание.
По его информации, в связи с этим будет назначена новая дата встречи.
Заседание в формате «Рамштайн» должно было состояться 12 октября.
Накануне стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон», а также меры по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны.
В Берлине он должен был встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем на авиабазе Рамштайн провести переговоры о новых поставках оружия для Украины с лидерами Великобритании, Германии и Франции.
Ранее Зеленский заявил, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне.