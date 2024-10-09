В Китае массово продвигают «новую культуру рождаемости» из-за сокращения населения

На фоне сокращения численности населения в Китае чиновники стали приходить домой к китаянкам и расспрашивать, планируют ли те иметь детей. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Китай с конца 1970-х проводил политику «одна семья — один ребенок» с целью ограничения рождаемости. За рождения второго ребенка семьям грозил штраф, а женщин даже могли склонить к абортам. В 2013 году политика была смягчена, китайцам разрешили иметь двух детей, в случае если один из родителей был единственным ребенком в семье. В 2015 году уже можно было иметь двух детей без условий, а в 2021 году семьям разрешили иметь трех детей.

В настоящее время власти Китая продвигают «новую культуру рождаемости», поскольку нынешнее поколение с меньшим энтузиазмом хочет заводить детей. В частности, в районе Пекина Миюнь с населением около 500 тысяч человек местные чиновники, ответственные за планирование семьи, создали агитационную группу для пропаганды рождения детей. Эта группа связывалась более чем с половиной пар «подходящего возраста» по меньшей мере шесть раз, пишет газета.

Также во многих городах проводятся бесплатные добрачные медицинские осмотры. Несколько женщин рассказали NYT, что чиновники позвонили им вскоре после того, как они прошли медобследование, и посоветовали принимать фолиевую кислоту — добавку для беременных.

Согласно данным ООН, Китай к 2100 году может потерять до половины населения: к концу века оно может уменьшиться более чем в два раза, с 1,42 млрд по итогам прошлого года до примерно 600 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Китае растет число разводов.