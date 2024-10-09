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Депутат Рады заявил, что Запад толкает Зеленского к переговорам с Россией

Депутат Дубинский: Запад толкает Зеленского к переговорам с РФ без прямого указа

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Caitlin Ochs/Reuters

Страны Запада не дадут президенту Украины Владимиру Зеленскому прямого указания о начале переговоров с Российской Федерацией, так как не хотят брать на себя такую политическую ответственность, но при этом оказывают необходимое политическое давление на этом направлении. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.

По словам Дубинского, даже уходящий президент США Джо Байден не готов давать прямого указания о переговорах, это решение Зеленский должен принять сам.

Депутат добавил, что именно для принуждения Украины к переговорам с Россией западные союзники затягивают с решениями о принятии республики в НАТО, предоставлении военной помощи и разрешения на дальнобойные удары вглубь российских территорий.

8 октября Bloomberg писал, что Зеленский может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта. Приближение зимы при продолжении конфликта и в условиях ослабления поддержки со стороны Запада заставляет украинские власти искать варианты, отмечается в статье.

На Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности, пишет Financial Times.

Ранее Киев перенес второй «саммит мира» на неопределенный срок.

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