В МИД России призвали США разобраться с P. Diddy и его соучастниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США отвлечься от мировых проблем и разобраться с насиловавшей детей «группировкой вурдалаков». Ее слова приводит RT.

Так она прокомментировала скандал с музыкантом и продюсером Шоном Комбсом, известным под псевдонимом P. Diddy.

Дипломат отметила, что насилие над людьми произошло в стране, «напичканной камерами, у которой слежение через онлайн-возможности идет в круглосуточном режиме».

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

По словам адвоката Тони Базби, 120 человек обвинили P. Diddy в случаях насилия, которые, вероятно, происходили с 1991 года по настоящее время на вечеринках музыканта.

Ранее мать P. Diddy заступилась за рэпера.