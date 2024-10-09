Британский политолог назвал условия прямого вступления НАТО в конфликт на Украине

Североатлантический альянс вступит в конфликт на Украине, если Вооруженные силы РФ добьются значительных успехов на поле боя и значительно продвинутся вперед. Такое мнение выразил в беседе с «Лентой.ру» почетный профессор российской и европейской политики британского Кентского университета Ричард Саква.

«Если Россия сможет продвинуться дальше и отодвинуть линию фронта, будет иметь значительное преимущество на поле боя, то более открытое и прямое вовлечение западных сил становится возможным», — сказал политолог.

По его словам, уже сейчас НАТО активно участвует в украинском конфликте, однако пока непонятно, как альянс планирует достичь цели по недопущению поражения Украины.

8 октября замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что страны НАТО готовятся к проведению боевых действий против России, однако власти РФ учитывают все возможные варианты развития событий.

1 октября Марк Рютте вступил в должность генерального секретаря НАТО. Каков будет курс Североатлантического альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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