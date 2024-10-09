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Байден назвал Трампа «неэтичным» из-за якобы отправки в РФ тестов на коронавирус

Байден раскритиковал Трампа за якобы отправку в Россию тестов на COVID-19

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Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден подверг критике экс-главу государства Дональда Трампа за якобы передачу России во время пандемии аппаратов для тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом передает ТАСС.

«Вы когда-нибудь читали, видели, думали о президенте, который был бы настолько неэтичным, как этот? <...> Выяснилось, что в разгар пандемии, когда у нас не хватало тестов, <...> он позвонил своему доброму другу (президенту России Владимиру. — прим. ред.) Путину. Это не шутка», — отметил Байден.

Американский президент отметил, что в Штатах была нехватка тестов, определяющих коронавирус, и назвал действия Трампа «позором».

Директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг эти утверждения.

Новость дополняется.

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