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В Госдуме предупредили союзников Киева об ответе РФ на удары дальнобойным оружием

Депутат Красов: ответ на удары дальнобойным оружием затронет не только Украину

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Ответ Москвы на возможные удары западным дальнобойным оружием по России затронет не только Украину. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру».

«Россия даст адекватный ответ не только Украине, но и тем странам, которые приняли решение о поставке вооружений, военной техники и обеспечении этих ударов», — сказал парламентарий.

Он не стал раскрывать и уточнять, какие именно ответные меры примет Москва, но при этом подчеркнул, что «ни Украине, ни тем странам, которые решили таким образом противостоять России, мало не покажется». В случае снятия ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным западным вооружением по российской территории союзникам Киева не удастся «отсидеться где-то в тылу», добавил Краснов.

3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве заявил, что страны контактной группы по Украине 12 октября обсудят снятие запрета на применение ВСУ западного оружия для ударов по территории России.

Ранее на Украине рассказали, когда могут снять запрет на удары ракетным оружием вглубь России.

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