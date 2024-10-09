В Северной Корее изменили избирательный возраст

Верховное народное собрание Корейской Народно-Демократической Республики одобрило изменения в конституцию, касающиеся возраста, в течение которого граждане могут пользоваться избирательными и трудовыми правами. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Председатель парламента Северной Кореи Цой Рён Хэ проинформировал, что в первый пункт повестки сессии включили вопрос об изменении возраста, когда можно трудиться и пользоваться избирательными правами. С нынешнего года в республике меняется возраст завершения обучения в полной средней школе — был принят закон о введении 12-летнего обязательного образования.

По словам законодателя, такое новшество гарантирует права школьников на то, чтобы «вдоволь учиться, прилагая весь свой ум».

На сессии единогласно приняли закон, вносящий поправки в содержание конституции республики.

До этого сообщалось, что в последние годы Северная Корея удалила из Уголовного кодекса статьи о преступлениях, связанных с объединением с Южной Кореей. Речь идет о статьях «Уголовная ответственность в отношении лиц, сожалеющих о предательстве Родины и нации» и «Подавление движения за освобождение корейской нации».

Ранее в МИД заявили, что Россия не прекратит сотрудничество с Северной Кореей.